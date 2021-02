Es geht los! Searchlight mobilisiert die ersten Bohrgeräte!

Searchlight Resources ( TSXV: SCLT; FRA: A2JRPS ) hat ein geologisches Team samt Bohrgerät zur historischen Goldmine Henning-Maloney im so genannten Bootleg Camp im Bergbaudistrikt Flin Flon, Saskatchewan entsandt. Henning Maloney liegt in südlicher Richtung nur rund Kilometer von Flin Flon entfernt.

Im Anschluss an Henning Maloney wandert das Bohrgerät zum VMS-Kupferprojekt Beatty South, das nur etwa 25 km von Henning-Maloney entfernt ist und über eine Autobahn und Allwetterstraßen erreichbar ist.

Über Searchlight Resources Inc.

Searchlight Resources Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Saskatchewan, Kanada, konzentriert. Der Schwerpunkt der Exploration liegt auf Gold und Batteriemineralien in der gesamten Provinz, wobei man sich auf Projekte mit Straßenzugang konzentriert. Searchlight besitzt eine 427,6 Quadratkilometer große Landposition innerhalb des gold- und basismetallreichen Flin Flon - Snow Lake Greenstone Belt. Das Unternehmen treibt derzeit sein Goldprojekt Bootleg Lake voran, das sich in Saskatchewan, weniger als 10 km von Flin Flon, Manitoba, entfernt befindet und vier in der Vergangenheit produzierende hochgradige Goldminen beherbergt.

