KROMI veröffentlicht Halbjahresbericht 2020/2021



- Positives Betriebsergebnis (EBIT) in herausforderndem Umfeld

- Umsatz um rund 5 % unter Vorjahresniveau, Vergleichszeitraum Juli bis Dezember 2019 jedoch unbeeinträchtigt durch Auswirkungen der Corona-Pandemie

- Weitere Verbesserung der Kostenstrukturen und des Working Capital durch Verstärkung der im vergangenen Geschäftsjahr eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen



- Vertrag mit internationalem Großkunden für vier europäische Standorte unbefristet verlängert, zwei Neuverträge in Brasilien abgeschlossen

Hamburg, 26. Februar 2021 - Die KROMI Logistik AG veröffentlicht heute den Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021 (1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020). Trotz eines weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmten Marktumfelds sowie dem aufgrund der geringeren Anzahl an Arbeitstagen erfahrungsgemäß schwächeren ersten Halbjahr sind die ersten sechs Monate des Geschäftsjahrs 2020/2021 für KROMI insgesamt besser verlaufen als ursprünglich angenommen. So gelang es dem Unternehmen, mit 0,2 Mio. EUR ein positives Betriebsergebnis (EBIT) zu erzielen (Vorjahr: -0,4 Mio. EUR), obwohl die Umsatzerlöse mit rund 35,2 Mio. EUR im Vergleich zum durch die Corona-Pandemie unbelasteten Vorjahreszeitraum (Vorjahr: 37,1 Mio. EUR) um rund 5 % rückläufig waren.



"Die Geschäftslage hat sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahrs wieder zunehmend verbessert, nachdem im Zuge des ersten Lockdowns die Produktionsniveaus in den Zielindustrien von KROMI massiv zurückgefahren worden waren. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Zahlen für das erste Halbjahr wider", sagt Bernd Paulini, Vorsitzender des Vorstands. Auch Finanzvorstand Christian Auth bewertet das erste Halbjahr 2020/2021 positiv: "Die bereits im vergangenen Geschäftsjahr eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen greifen nachhaltig, was sich jetzt in der Phase des Hochlaufs der operativen Geschäftstätigkeit sowohl in einer verbesserten Kostenstruktur als auch im Bereich des Working Capital zeigt."