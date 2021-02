DAX: Wie tief geht es runter?

Ask 9,33

Trotzdem gibt es an den Börsen keine Kauf-, sondern eine Verkaufswelle. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Gefahr einer deutlich steigenden Inflation bei einer weiter anziehenden Konjunktur zunimmt. Denn angesichts niedriger Investitionsaktivitäten in der Krise trifft die steigende Nachfrage in vielen Bereichen auf begrenzte Kapazitäten.

Am US-Markt wird das mit einem deutlichen Anstieg der Marktzinsen eingepreist, und das bereitet den Anlegern Sorgen. Für den Moment hat das aber vor allem eine überfällige Korrektur bei den stark gelaufenen Techwerten eingeleitet. Die Welle von Gewinnmitnahmen könnte noch etwas anhalten, und der DAX dürfte vermutlich zumindest das Ausbruchniveau bei 13.300 Punkten testen. Das dürfte aber auch neue Einstiegschancen schaffen, wobei wir günstige Zykliker bevorzugen würden.