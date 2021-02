Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ein mögliches schwarz-grünes Projekt hätte in den letzten vier Wochen laut ZDF-Politbarometer signifikant an Zustimmung verloren. Die CDU gibt zwei Prozentpunkte ab und kommt auf 35 Prozent, die Grünen rutschen von 20 auf 19 Prozent.Je einen Prozentpunkt zulegen können die SPD auf 16, die AfD auf 10 und die FDP auf 7 Prozent. Die Linke bleibt unverändert bei 7 Prozent, ebenso wie die Anderen bei 6 Prozent. Mit zusammengenommen 54 Prozent hätte Schwarz-grün laut der am Freitag veröffentlichten Erhebung aber immer noch eine komfortable Mehrheit, auch eine Koalition aus Union und SPD könnte mit 51 Prozent eine Regierung bilden. Ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis hätte mit zusammen 42 Prozent derzeit keine parlamentarische Mehrheit.