Kingman bringt im Bereich der Mine Rosebud Bohrloch MH-01 bis in eine Tiefe von 225 Fuß nieder und durchteuft zwei mineralisierte Erzgänge

Vancouver, British Columbia. (26. Februar 2021) Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) (FSE: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen das Bohrloch MH-01 bis in eine Tiefe von 225 Fuß (68,6 m) niedergebracht hat. Das Kernbohrloch MH-01 sollte die beiden Erzgänge durchteufen, aus denen hauptsächlich in den 1930er-Jahren Gold und Silber abgebaut wurden. Das Bohrloch war um -45 Grad zur Horizontalen geneigt, sodass es die beiden Erzgänge zwischen der 100- und 200-Fuß-Abbausohle durchteufen würde. In der Mine sind die beiden Erzgänge durch einen Rhyolithgang (ein tertiäres Intrusionsgestein) getrennt, der zwischen 20 und 50 Fuß mächtig ist und möglicherweise die Gold- und Silbermineralisierung beeinflusst hat. Das umgebende Nebengestein ist der präkambrische Quarzdiorit-Gneis, ein sehr altes metamorphes Gestein. Andere im Bohrloch angetroffene Intrusionsgesteine schließen einen porphyrischen Diorit und einen Diabas ein, die wahrscheinlich ebenfalls aus dem Tertiär stammen. Das Durchteufen des Erzganges an zwei Stellen war das Ziel der Bohrung und wird hoffentlich die in historischen Berichten über das Konzessionsgebiet angegebenen Gold- und Silbergehalte bestätigen.