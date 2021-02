CytoTools: Trend ist klar aufwärtsgerichtet

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat der Lizenzpartner für das Kernprodukt von CytoTools die Vermarktung in Indien trotz der Pandemiebeschränkungen erfolgreich gestartet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht insgesamt weiter hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie, auch wenn die Schätzungen etwas vorsichtiger ausfallen.

Der Verkaufsstart in Indien sei aus Sicht von SMC-Research ein wichtiger Meilenstein für CytoTools. Trotz erheblicher Beschränkungen durch die Corona-Pandemie seien im letzten Jahr in den ersten Monaten der Vermarktung bereits knapp 10 Tsd. Dosen ausgeliefert worden. Der Trend sei somit klar aufwärtsgerichtet und dürfte nach Meinung der Analysten auch von der positiven Resonanz von Experten gestützt werden. So habe sich beispielsweise der Präsident der Diabetic Foot Society of India, Dr. Arun Bal, sehr positiv zu einer Behandlung des diabetischen Fußsyndroms mit Woxheal geäußert.