Aufgrund exzellenter Unternehmenszahlen in den letzten Jahren sitzt der Technologieriese auf kolportierten 170 Milliarden an Cash Reserven und ist damit auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Dies könnte der Eintritt in den Multi-Billionen-Dollar-Automobilmarkt sein. Nachdem die Pläne für eine Produktion seitens Apple 2016 auf Eis gelegt wurden, ist eine Kooperation mit dem Autobauer Hyundai angedacht, wo beide Konzerne ihre Stärkten einbringen und in die Jagd auf die deutsche Autoindustrie und Tesla eintreten könnten. Im Zuge der Transformation der Autoindustrie treffen etablierte Hersteller schon länger auf neue Akteure. Nicht wenige Automanager fürchten, dass es ziemlich düster für etablierte Hersteller werden könnte, wenn Apple oder Sony tatsächlich ins Autogeschäft einsteigen.

.

Zum Chart

.

Die erfolgreichen Quartalszahlen von Apple lösten keine neue Begeisterung für das zuletzt sehr gut gelaufene Papier aus. Ganz im Gegenteil sank der Aktienkurs unmittelbar nach der Veröffentlichung der Zahlen von 144,30 US-Dollar in der Spitze auf 118,39 US-Dollar, was einem Verlust von 22 Prozent entspricht. Damit lieferte das Papier eine deutliche Underperformance gegenüber der Benchmark Nasdaq 100 ab. Dadurch ist auch das erwartete KGV vom Geschäftsjahr 20/21 auf 27 gesunken. Die EPS-Prognosen für die folgenden Jahre fallen naturgemäß nicht mehr so hoch aus, wie jene im Geschäftsjahr 20/21. Obwohl die Stimmung an den Märkten aktuell negativ ist, bewegt sich der Kurs von Apple noch innerhalb des Trendkanals und im Bereich der Supportlinie bei 124,23 US-Dollar. Es besteht also die Wahrscheinlichkeit, dass die Unterstützung hält und der Kurs wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangt. Weiters ist das Wachstumspotential gegeben und wird zusätzlich von einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar flankiert. In Summe also Einflussfaktoren, die mittelfristig wieder zu freundlichen Kursverläufen führen sollten.