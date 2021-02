Gestern war einmal mehr der Anleihemärkte der Taktgeber: die Renditen für Staatsanleihen stiegen weiter und brachten damit die Aktienmärkte stark unter Druck. Anders als am Dienstag und Mittwoch aber konnten die Aktienmä

Gestern war einmal mehr der Anleihemärkte der Taktgeber: die Renditen für Staatsanleihen stiegen weiter und brachten damit die Aktienmärkte stark unter Druck. Anders als am Dienstag und Mittwoch aber konnten die Aktienmärkte diesmal nicht ein Comeback zeigen - vielmehr gab es die größten Verluste seit Oktober. Vor allem die Geschwindigkeit des Anstiegs der Renditen beunruhigt, denn damit erhöhen sich faktisch die Kapitalmarktzinsen - und das verträgt ein Markt schlecht, der in einer durch die Manipulationen der Notenbanken Zustand der "Alles-Blase" ist! In Asien nun die größten Verluste seit März - setzt sich das Drama nun im europäischen Handel fort - oder gelingt ein rebound? Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist wieder etwas gefallen..

Das Video "Roter Freitag für die "Alles Blase"?" sehen Sie hier..