Capital zeichnet CHECK24 als Deutschlands innovativstes Unternehmen aus

München (ots) - CHECK24 gehört zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands.Das ergab eine Untersuchung des Wirtschaftsmagazins Capital und desDatenanalyse-Haus Statista. Die Tester*innen zeichneten das Vergleichsportal imBereich "Internet, Medien & Kommunikation" aus. In der Kategorie für Firmen bis1.000 Mitarbeiter*innen konnte CHECK24 dort als einziges Unternehmen dieMaximalwertung fünf Sterne erreichen und landete so z. B. vor Ebay , Payback oderSeven.One Media.1)CHECK24 mit seinem Hauptsitz in München trägt dazu bei, dass die bayerischeLandeshauptstadt die erste Adresse für Technologieunternehmen in Deutschlandist. Neben CHECK24 haben 76 der insgesamt 473 ausgezeichneten Unternehmen ihrenSitz im Großraum München. Dahinter folgen Köln und Berlin.