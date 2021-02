Man kann es mit Fug und Recht sagen: Lucapa Diamond hat derzeit einen Lauf.

Der Strom guter Nachrichten von Lucapa Diamond (ASX LOM / WKN A0M6U8) reißt nicht ab – genauso wenig wie die Funde außergewöhnlich wertvoller Diamanten!

Meldete das Unternehmen erst vor wenigen Tagen die Entdeckung eines 215karätigen, qualitativ sehr hochwertigen Steins von der Mothae-Mine in Lesotho, so ist dieses Mal die alluviale Lulo-Mine in Angola dran. Von dort gibt Lucapa den Fund des 19. (!) Diamanten mit mehr als 100 Karat bekannt.