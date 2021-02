---------------------------------------------------------------------------

MAX 21 AG: VERÄNDERUNG IM AUFSICHTSRAT.



Weiterstadt, 26.02.2021. MAX 21 gibt eine Veränderung im Aufsichtsrat bekannt. Herr Lars Ahns, der dem Aufsichtsrat der MAX 21 AG seit 2017 angehört, hat sein Amt mit Wirkung zum 07.03.2021 niedergelegt. Auf Antrag des Vorstands hat das Amtsgericht Darmstadt mit Beschluss vom 25.02.2021 Herrn Dirk Rohweder mit Wirkung zum 08.03.2021 bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, der nächsten ordentlichen Hauptversammlung die Wahl von Herrn Rohweder in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.

Hintergrund des Ausscheidens von Herrn Ahns ist die Beendigung der Sanierungsphase der Gesellschaft, die mit der am 04.01.2021 beschlossenen Kapitalerhöhung ihren Abschluss fand, und der nun eine Phase des operativen Wachstums und auch der technologischen Neuausrichtung der Kernbeteiligung Binect folgen soll.



Herr Ahns hat mit seiner Arbeit und mit seinem fachlichen Hintergrund als Kapitalmarktexperte erfolgreich dazu beigetragen, dass die MAX 21 den wirtschaftlichen Turnaround vollziehen konnte. Mit Erreichen dieses Meilensteins möchte er der MAX 21 die Möglichkeit geben, künftig auch im Aufsichtsrat neue fachliche Schwerpunkte zu setzen und hat deshalb eine Umbesetzung im Aufsichtsrat mit initiiert. Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Ahns ausdrücklich für seine Begleitung der MAX 21 seit 2017 und für die Möglichkeit, den Aufsichtsrat jetzt dem veränderten strategischen Umfeld anzupassen.



Für die nun beginnende Entwicklungsphase der Gesellschaft, deren Schwerpunkt u.a. in der Optimierung der Software-Plattform der Binect als Voraussetzung künftigen Wachstums liegen wird, konnte mit Herrn Rohweder ein geeigneter Nachfolger gefunden werden. Dirk Rohweder bekleidete diverse Top-Management Positionen im IT-Bereich der Deutschen Telekom AG, u.a. als Geschäftsführer IT der T-Mobile Deutschland. Nach einer Station beim SAS Institute als Mitglied des COE-Leadership Teams mit dem Schwerpunkt digitale Transformation und moderne Datenarchitekturen ist er seit 2016 COO und Co-Founder der Teavaro Limited (London) und der Teavaro GmbH (Köln). In dieser Rolle verantwortet er den Aufbau einer SaaS-Plattform für digitales Marketing.



Vorstand und Aufsichtsrat der MAX 21 AG freuen sich, mit Herrn Rohweder ein Aufsichtsratsmitglied begrüßen zu dürfen, welches die weitere Entwicklung der Gesellschaft fachlich optimal begleiten wird.



Über die MAX 21 AG



Die MAX 21 ist eine Technologie-Holding. Kernbeteiligung der MAX 21 AG ist die Binect GmbH. Die Binect GmbH bietet Softwarelösungen und Outsourcing-Dienstleistungen für die hybride und digitale Geschäftskommunikation und gehört zu den führenden Mittelstands-Anbietern im deutschen Markt.



Die MAX 21 AG ist im Handelssegment Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135).



