R+V entwickelt Turbo für die Schadenbearbeitung

Wiesbaden (ots) - Rund 2,7 Millionen Kfz-Unfälle passieren jedes Jahr in

Deutschland. Da ist schnelle Hilfe von den Versicherungen gefragt. Das neue

digitale Schadenmanagement der R+V beschleunigt den Prozess von der

Schadenaufnahme bis zur Auszahlung.



"Für 95 Prozent unserer Kunden steht eine schnelle Schadenabwicklung ganz weit

oben", sagt Dirk Wilhelm, Experte für die Digitalisierung von Schadenprozessen

bei der R+V Versicherung. Deshalb hat die R+V einen neuen Prozess für das

Schadenmanagement entwickelt. Das Ziel: Alles soll schneller und einfacher

werden. "Damit wir unser Leistungsversprechen gegenüber dem Kunden noch besser

erfüllen, haben wir auch unsere internen Abläufe optimiert", erklärt Wilhelm.

"Wenn ein Kunde nach einem Unfall bei uns anruft, sehen wir jetzt innerhalb

weniger Minuten, wie hoch der Schaden ist. Oft geben wir sofort grünes Licht für

die Reparatur." Eine Besichtigung durch einen Sachverständigen ist dann nicht

mehr nötig. Fehlen beispielsweise Fotos des Fahrzeugs, liefert der Kunde sie

einfach über eine App nach. Hier kann er auch per Klick zwischen einer Reparatur

und einer finanziellen Entschädigung wählen - in diesem Fall reguliert die R+V

den Schaden innerhalb weniger Stunden.







Kfz-Sachverständigen GmbH entwickelt. Dabei baut die R+V auf die langjährige

Erfahrung ihres Dienstleisters. Kernstück ist die von carexpert entwickelte

Schadenprognose. "Wir haben in fast drei Jahrzehnten mehr als eine Million

Gutachten mit über zehn Millionen Schadenbildern erstellt", erklärt Carsten

Maiwald, Geschäftsführer von carexpert. "Mit diesem Datenschatz, der täglich

wächst, haben wir eine künstliche Intelligenz aufgebaut. Sie hilft uns, den

Schaden exakt zu bewerten." Erfasst sind zum Beispiel Produktart, Hersteller-

und Modellcode, aber auch Arbeitslöhne, Reparatur-, Lackier- und

Ersatzteilpositionen. "Insgesamt haben wir über 800 Parameter pro Gutachten

ausgelesen und gespeichert", sagt Maiwald.



Auf Basis dieser gezielten Schadenprognose besprechen die R+V-Mitarbeiter nun

den nächsten Schritt mit den Kunden. Das kann eine Reparatur sein, eine digitale

Fahrzeugbesichtigung mittels App oder Videotechnologie oder eine direkte

Regulierung. R+V-Experte Dirk Wilhelm: "Bei gravierenden Schäden oder bei

Verdacht auf Totalschaden besichtigt wie bisher ein Sachverständiger das

Fahrzeug vor Ort."



