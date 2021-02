---------------------------------------------------------------------------

PRESSEINFORMATION



Golding verkündet First Closing des zweiten Infrastruktur Co-Investment-Fonds bei 215 Mio. Euro



München, 26. Februar 2021 - Golding Capital Partners hat für sein Beteiligungsprogramm Golding Infrastructure Co-Investment 2020 im First Closing 215 Mio. Euro eingesammelt. Innerhalb weniger Monate konnte Golding knapp die Hälfte des geplanten Zielvolumens von 450 Millionen Euro bei institutionellen Investoren einwerben, zu denen neben Versicherungen und Versorgungswerken auch Kreditinstitute zählen. Golding Infrastructure Co-Investment 2020 ist die Fortsetzung der erfolgreichen Anlagestrategie, die in ihrer Erstauflage mit einem Volumen von 336 Mio. Euro Ende 2018 überzeichnet geschlossen werden konnte.



Mit dem Fonds Golding Infrastructure Co-Investment 2020 können institutionelle Investoren ihre bestehenden Infrastruktur-Portfolien gezielt durch attraktive Co-Investment-Opportunitäten vor allem in Europa und Nordamerika ergänzen. Die Anlagestrategie findet insbesondere bei erfahrenen Investoren Anklang, die Wert auf eine schnelle Kapitalbindung und das direkte Engagement legen, ohne dabei auf eine breite Diversifikation verzichten zu wollen. Durch Golding, einem der führenden Anbieter von Infrastruktur-Beteiligungsmöglichkeiten in Europa, erhalten die Investoren Zugang zu einem umfassenden Co-Investment Dealflow. Die Zielrendite des Infrastruktur Co-Investment Fonds prognostiziert der Münchner Asset Manager mit 9-10% Netto-IRR und plant den finalen Zeichnungsschluss für Dezember 2021.



Für den Fonds, der sowohl geographisch als auch sektoral aus einem breit diversifizierten Transaktions-Portfolio bestehen wird, konnte bereits eine erste Investition umgesetzt werden. "Unsere Beteiligung an einem Glasfasernetz in Deutschland, unserem Heimatmarkt, entspricht unserer Investitionsstrategie in idealer Weise und stellt damit einen sehr guten ersten Portfoliobaustein dar," so Dr. Matthias Reicherter, Geschäftsführer und Chief Investment Officer bei Golding. Der Golding Infrastructure Co-Investment 2020 knüpft an den Vorgängerfonds an, den Golding 2016 als europaweit ersten spezialisierten Multi-Manager-Co-Investment-Fonds lancierte und dessen Portfolioaufbau nahezu abgeschlossen ist.