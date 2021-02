Inline-Optionsscheine auf den DAX ermöglichen in den nächsten Monaten auch bei beträchtlichen Kursschwankungen des Index hohe Renditechancen.

Seitdem der DAX (ISIN: DE0008469008) am 8.2.21 bei 14.169 Punkten ein Allzeithoch erreichte, wurde die bis dahin steile Aufwärtsbewegung von einer Seitwärtsphase abgelöst. Für Anleger, die in der aktuellen Marktphase eine weitere kräftige Aufwärtsbewegung des DAX als genauso unwahrscheinlich einschätzen, wie einen starken Kurseinbruch, könnte nun ein geeigneter Zeitpunkt für eine Investition in Inline-Optionsscheine gekommen sein.

Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall des DAX - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.