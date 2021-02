Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bayer Aktie Der Absturz könnte (!) weiter gehen Enttäuschende Zahlen des Bayer-Konzerns und die schwache Börse setzten gestern die Bayer Aktie heftig unter Druck. War diese am Mittwoch noch mit 55,11 Euro aus dem XETRA-Handel an der Frankfurter Börse gegangen, so rauschte der DAX-Wert gestern auf …