FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Bechtle in ihre "Equity Ideas Long"-Liste aufgenommen. Die Einstufung lautet weiter "Kaufen" mit einem fairen Wert von 209 Euro. Die Aktie des IT-Dienstleisters sei in den vergangenen Wochen ungerechtfertigt unter Druck geraten, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Investoren ergebe sich damit ein attraktives Einstiegsniveau in eine langfristige Erfolgsstory. Der Experte rechnet mit einem sehr guten Jahresauftakt 2021./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 08:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / MEZ



