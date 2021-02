iglo-Mutterunternehmen Nomad Foods wächst auch in 2020 sehr dynamisch (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Umsatz 2020 verzeichnete einen Anstieg um 8,2% auf 2.516 Millionen Euro - Der Gewinn nach Steuern beträgt 225,1 Millionen Euro (2019: EUR 153,6 Mio.) - Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8% auf 469 Millionen Euro

Das iglo-Mutterunternehmen Nomad Foods mit Sitz in Feltham in Großbritannien verzeichnet in 2020 das fünfte Jahr in Folge ein Ergebniswachstum. Das in New York gelistete Unternehmen (NYSE: NOMD), mit Marken wie iglo, Birds Eye, Findus, Goodfella's u.a. ist die größte Tiefkühlkost-Lebensmittelgruppe Europas und beschäftigt rund 4.900 Mitarbeiter.