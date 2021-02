MIRO-Faktencheck-Clip Nr. 4 / Rohstoffgewinnung und Naturschutz passen nicht zusammen?

Berlin (ots) - Mythos Nr. 4: Gewinnungsflächen sind für die Naturunwiederbringlich verloren?Wird durch die Gewinnung mineralischer Rohstoffe wie Kies, Sand und Natursteinunsere Landschaft negativ verändert, oder steckt gerade im temporären Eingriffauch eine neue Chance? Dieser Frage geht der Filmclip Nr. 4 der neuen MIRO-Serie"Der Faktencheck" nach.Natürlich ist die Rohstoffgewinnung ein Eingriff in die vormalige Landschaft -das wird keiner bestreiten. Dennoch ist es einer der häufigsten Irrtümer imZusammenhang mit der Gewinnung von Gesteinsrohstoffen, dass die Natur verspielthat, sobald eine Fläche diesbezüglich erschlossen wird. Denn gerade durch dieRohstoffgewinnung und die Bearbeitung des Geländes entstehen selteneRuderalstandorte - also Bereiche, die für Pionierarten interessant sind.Derartige Areale finden sich in unserer modernen Kulturlandschaft kaum noch.Schon mitten im aktiven Steinbruch und im Betriebsgelände der Sandgrube ist einerege Ansiedlungsdynamik und Biodiversität zu beobachten. Bedrohte Tier- undPflanzenarten besiedeln spontan die neu entstandenen, ökologisch wertvollenNischen, die sie als Fortpflanzungsstätten und attraktiven Ausgangspunkt neuerPopulationen nutzen. Abgesehen von vielen anderen Arten, ist auf diese Weise derUhu zum heimlichen Wappentier der Gesteinsindustrie geworden: Etwa 80 % allerUhupaare in Deutschland brüten mittlerweile in aktiven oder ehemaligenGewinnungsstätten der Gesteinsindustrie. Gewinnungsstätten sind nicht vonungefähr auch von Seiten des Naturschutzes als Hot-Spots der Biodiversitätanerkannt. Um die hohe Biodiversität aktiv zu fördern, arbeiten die Unternehmenund Verbände der Branche vielerorts mit Umweltverbänden sowie Biologen Hand inHand. Zum 1,5-Minuten-Clip Rohstoffgewinnung und Naturschutz geht es hier:https://youtu.be/Rc3DWhNX9BI Folgen Sie uns auch auf Twitter: BundesverbandMineralische Rohstoffe e.V. (@bv_miro) / Twitter (https://twitter.com/bv_miro)Mythen: Es gibt zwar keine einheitliche Definition für einen Mythos, abergemeinhin werden damit anonyme, erdachte Geschichten bezeichnet, die mündlichüberliefert, durch eine bildhafte und anschauliche Sprache leicht verständlichein Weltbild prägen. Doch ist dieses Bild immer richtig, und was ist dran, anderartigen Geschichten und Glaubenssätzen? Im Fall der Mythen, die sich rund umSand, Kies und Naturstein, ihre Gewinnung, ihren Nutzen und ihre Bedeutungranken, räumt der Bundesverband Mineralische Rohstoffe, MIRO, mit weitverbreiteten Vermutungen zur Branche auf. Entwickelt wurden dafür sechseigenständige Filmsequenzen, in denen die Glaubenssätze einem lebendigenFaktencheck unterzogen werden. Im vierten Clip wird das Thema "Rohstoffgewinnungund Naturschutz" einer eingehenden Betrachtung unterzogen.Über die Mediathek sowie den eingebauten Youtube-Link auf der Seite desBundesverbandes http://www.bv-miro.org geht es ohne Umwege zur unterhaltsamenund beeindruckend illustrierten Aufklärung. Screenshot: MIRO/SE MielkePressekontakt:Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIROSusanne Funk (Geschäftsführerin Politik & Kommunikation)Tel.: 030 2021 5660mailto:berlin@bv-miro.orgGabriela Schulz (Öffentlichkeitsarbeit)Tel.: 0171 536 96 29mailto:schulz@bv-miro.orghttp://www.bv-miro.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132993/4848861OTS: Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIRO