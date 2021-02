EMD adopte un code de bonne conduite dans le domaine des approvisionnements en Marques Propres (FOTO)

Pfäffikon / Suisse (ots) -



- Une étape majeure pour cette alliance internationale de distributeurs engagée

dans l'éco-responsabilité et l'approvisionnement durable

- EMD veut inciter les fournisseurs de marques propres à répondre à des critères

stricts et éco-responsables

- EMD veut aussi promouvoir de nouvelles initiatives en matière de développement

durable avec les grands fournisseurs internationaux de marques



Responsabilité des personnes, des conditions de travail et de l'environnement -

en tant que première alliance d'achat en Europe EMD s'y est toujours engagée.

Désormais, le principal enjeu de la durabilité sociale est défini encore plus

concrètement par European Marketing Distribution: Dans les faits, les

fournisseurs de marques propres seront maintenant soumis à un code de bonne

conduite qui définit 12 critères de durabilité pour la coopération avec EMD. Le

contenu de ces directives d'achat est basé sur la Sustainable Supply Chain

Initiative (dont EMD est un membre actif) du Consumer Goods Forum (CGF). Les

fournisseurs de marques propre qui ne se conforment pas encore aux nouvelles

directives d'achat d'EMD seront accompagnés par l'alliance internationale du

commerce de détail et recevront un soutien pour atteindre cet objectif.







pour les achats de marque propre, qui est efficace dans tous les projets

d'approvisionnement conjoints, EMD établit un point de repère en tant

qu'alliance internationale de vente au détail. Le nouveau code de bonne conduite

sous-tend l'objectif d'EMD et de ses sociétés membres de fournir des produits

durables de grande qualité aux consommateurs dans les différents pays. Ainsi, le

strict respect de normes sociales et un engagement envers des normes de sécurité

alimentaire reconnues sont déclarés comme indispensables dans les nouvelles

directives d'achat.



Pour garantir la sécurité alimentaire conformément à la Global Food Safety

Initiative, tous les fournisseurs concernés seront étroitement surveillés. En ce

qui concerne les pays dits à risque (classification Amfori BSCI par pays à

risque) et les catégories de produits à risque, EMD évalue les preuves de

conformité sociale telles que les rapports d'audit et les certificats.



Chaque membre d'EMD continuera de pouvoir s'appuyer sur ses propres normes lors

de l'approvisionnement en marchandises. Cependant, pour la coopération avec

l'industrie en marque propre, EMD n'acceptera pas moins que les lignes

directrices énoncées dans le code bonne conduite.



Également, dans le cadre des négociations internationales avec les

multinationales, les fournisseurs de marques pourront aussi coopérer au niveau

international avec EMD sur leurs initiatives de développement durable. EMD

accueille favorablement toute proposition conforme aux lignes directrices et aux

possibilités des différents membres d'EMD.



À propos d'EMD



European Marketing Distribution AG, dont le siège est à Pfäffikon, en Suisse,

est reconnue depuis 1989 comme un partenaire privilégié et performant pour les

biens de consommation (FMCG) par l'industrie des biens de consommation. Le

premier groupe associé opère désormais avec ses membres dans 20 pays d'Europe,

d'Océanie et d'Asie.



Les sociétés membres d'European Marketing Distribution (EMD) sont actives sur

les marchés suivants :



Allemagne : MARKANT

L'Australie : Woolworths

Autriche : MARKANT Österreich

Bulgarie : Kaufland

Corée du Sud : Homeplus

Croatie : Kaufland

Le Danemark : Dagrofa

Espagne : Euromadi

Italie : ESD Italia

Norvège : Unil/NorgesGruppen

Nouvelle-Zélande : Countdown (Woolworths)

Pays-Bas : Superunie

Pologne : Kaufland

Portugal : EuromadiPort

République tchèque : MARKANT

Roumanie : Kaufland

La Russie : Lenta

Slovaquie : MARKANT

Suède : Axfood

La Suisse : MARKANT



Pour plus d'informations:



Donati & Rosmanith

Better Communications

Uwe Rosmanith

Triq ir-Rumani, 3

Xlendi, XLN1431

Malta

Phone: +49 171 9706644

mailto:rosmanith@bettercommunications.mt



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/118822/4848897

OTS: EMD - European Marketing Distribution





Avec l'adoption d'un catalogue de critères en matière de développement durablepour les achats de marque propre, qui est efficace dans tous les projetsd'approvisionnement conjoints, EMD établit un point de repère en tantqu'alliance internationale de vente au détail. Le nouveau code de bonne conduitesous-tend l'objectif d'EMD et de ses sociétés membres de fournir des produitsdurables de grande qualité aux consommateurs dans les différents pays. Ainsi, lestrict respect de normes sociales et un engagement envers des normes de sécuritéalimentaire reconnues sont déclarés comme indispensables dans les nouvellesdirectives d'achat.Pour garantir la sécurité alimentaire conformément à la Global Food SafetyInitiative, tous les fournisseurs concernés seront étroitement surveillés. En cequi concerne les pays dits à risque (classification Amfori BSCI par pays àrisque) et les catégories de produits à risque, EMD évalue les preuves deconformité sociale telles que les rapports d'audit et les certificats.Chaque membre d'EMD continuera de pouvoir s'appuyer sur ses propres normes lorsde l'approvisionnement en marchandises. Cependant, pour la coopération avecl'industrie en marque propre, EMD n'acceptera pas moins que les lignesdirectrices énoncées dans le code bonne conduite.Également, dans le cadre des négociations internationales avec lesmultinationales, les fournisseurs de marques pourront aussi coopérer au niveauinternational avec EMD sur leurs initiatives de développement durable. EMDaccueille favorablement toute proposition conforme aux lignes directrices et auxpossibilités des différents membres d'EMD.À propos d'EMDEuropean Marketing Distribution AG, dont le siège est à Pfäffikon, en Suisse,est reconnue depuis 1989 comme un partenaire privilégié et performant pour lesbiens de consommation (FMCG) par l'industrie des biens de consommation. Lepremier groupe associé opère désormais avec ses membres dans 20 pays d'Europe,d'Océanie et d'Asie.Les sociétés membres d'European Marketing Distribution (EMD) sont actives surles marchés suivants :Allemagne : MARKANTL'Australie : WoolworthsAutriche : MARKANT ÖsterreichBulgarie : KauflandCorée du Sud : HomeplusCroatie : KauflandLe Danemark : DagrofaEspagne : EuromadiItalie : ESD ItaliaNorvège : Unil/NorgesGruppenNouvelle-Zélande : Countdown (Woolworths)Pays-Bas : SuperuniePologne : KauflandPortugal : EuromadiPortRépublique tchèque : MARKANTRoumanie : KauflandLa Russie : LentaSlovaquie : MARKANTSuède : AxfoodLa Suisse : MARKANTPour plus d'informations:Donati & RosmanithBetter CommunicationsUwe RosmanithTriq ir-Rumani, 3Xlendi, XLN1431MaltaPhone: +49 171 9706644mailto:rosmanith@bettercommunications.mtContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/118822/4848897OTS: EMD - European Marketing Distribution