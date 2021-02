EMD etabliert Sourcing Code of Conduct mit verbindlichen Einkaufsrichtlinien (FOTO)

Pfäffikon/Schweiz (ots) -



- Handelsallianz setzt weiteren Meilenstein und bekennt sich ausdrücklich zur

nachhaltigen Beschaffung

- Eigenmarken-Lieferanten werden bei der Erfüllung der festgelegten Kriterien

von der EMD unterstützt

- EMD kündigt auch die Zusammenarbeit mit den Nachhaltigkeitsinitiativen der

A-Brand-Lieferanten an



Verantwortung für Menschen, Arbeitsbedingungen und Umwelt - die EMD als Europas

führende Einkaufsallianz bekennt sich seit jeher dazu. Jetzt wird das Top-Thema

der sozialen Verantwortung und Nachhaltigkeit von der European Marketing

Distribution noch konkreter definiert: Private Label-Lieferanten unterliegen ab

sofort einem SOURCING CODE OF CONDUCT, der 12 Nachhaltigkeitskriterien für die

Zusammenarbeit mit der EMD festlegt. Inhaltlich orientieren sich diese

Einkaufsrichtlinien an der Sustainable Supply Chain Initiative (in der die EMD

aktives Mitglied ist) des Consumer Goods Forum (CGF). Private Label-Lieferanten,

die den neuen EMD-Einkaufsrichtlinien noch nicht entsprechen, werden von der

internationalen Handelsallianz begleitet und bei der Zielerreichung unterstützt.





Die EMD setzt damit einen weiteren Meilenstein. Der neue Katalog mitNachhaltigkeitsanforderungen für die Beschaffung von Handelsmarken gilt für allegemeinsamen Einkaufsprojekte der internationalen Handelsallianz. Mit demSOURCING CODE OF CONDUCT untermauern die EMD und ihre Mitgliedsunternehmen denAnspruch, den Verbrauchern in den einzelnen Ländern nur nachhaltig produzierteProdukte von herausragender Qualität anzubieten. Dementsprechend werden in denneuen Einkaufsrichtlinien die strikte Einhaltung hoher Sozialstandards und dasBekenntnis zu anerkannten Standards der Lebensmittelsicherheit als unverzichtbarerklärt.Um die Lebensmittelsicherheit gemäß der Global Food Safety Initiative zugewährleisten, werden alle beteiligten Lieferanten sorgfältig überwacht. ImHinblick auf die sogenannten Risikoländer (AmforiBSCI-Risikoländerklassifizierung) und Risikoproduktkategorien bewertet die EMDsoziale Compliance-Nachweise wie Auditberichte und Zertifikate.Jedes EMD-Mitglied kann bei der Beschaffung von Waren auch weiterhin auf seineeigenen Standards zurückgreifen. Die EMD selbst wird in der zusammenarbeit mitder Handelsmarkenindustrie jedoch ausschließlich die eigenen, im SOURCING CODEOF CONDUCT festgelegten Richtlinien akzeptieren.Darüber hinaus bietet die EMD allen A-Brand-Lieferanten die Zusammenarbeit beideren internationalen Nachhaltigkeitsinitiativen an. Die EMD begrüßt jedenVorschlag, der im Einklang mit den Richtlinien und Möglichkeiten der einzelnenEMD-Mitglieder steht.Über EMDDie European Marketing Distribution AG mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, istseit 1989 als effizienter und leistungsstarker Partner für Fast Moving ConsumerGoods (FMCG) in der Konsumgüterindustrie anerkannt. Die führende Verbundgruppeist heute mit ihren Mitgliedsunternehmen in 20 Ländern in Europa, Ozeanien undAsien tätig.Die Mitgliedsunternehmen der European Marketing Distribution (EMD) sind in denfolgenden Märkten aktiv:Australien: WoolworthsBulgarien: KauflandDänemark: DagrofaDeutschland: MARKANTItalien: ESD-ItaliaKroatien: KauflandNeuseeland: Countdown (Woolworths)Niederlande: SuperunieNorwegen: Unil/NorgesGruppenÖsterreich: MARKANT ÖsterreichPolen: KauflandPortugal: EuromadiPortRumänien: KauflandRussland: LentaSchweden: AxfoodSchweiz: MARKANTSlowakei: MARKANTSpanien: EuromadiSüdkorea: HomeplusTschechische Republik: MARKANTFür weitere Informationen:Donati & RosmanithBetter CommunicationsUwe RosmanithTriq ir-Rumani, 3Xlendi, XLN1431MaltaTelefon: +49 171 9706644mailto:rosmanith@bettercommunications.mtWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118822/4848901OTS: EMD - European Marketing Distribution