Bain-Studie zu ESG-Anleihen und -Krediten / Nachhaltige Finanzierungen werden für Banken zunehmend attraktiv

München/Zürich (ots) -- In Europa boomen ESG-gebundene Kredite für Unternehmen- Globales Emissionsvolumen von ESG-Anleihen ist zuletzt auf 268 Milliarden Eurogestiegen- Höhere Kosten für Prüfung und Reporting in diesem neuen Geschäftsfeld werdendurch deutlich niedrigere Risikokosten ausgeglichen- Passende Produkte, kundenspezifische Beratung und ansprechendeKundenerlebnisse sind zentrale ErfolgsfaktorenESG-Produkte (Environmental, Social, Governance) erobern die Finanzwelt - erstim Asset-Management, dann im Corporate-Banking. Firmenkunden setzen immerhäufiger auf Kredite und Anleihen , deren Konditionen auch vom Erreichenbestimmter ökologischer, sozialer oder ethischer Ziele abhängen. Allein inEuropa hat sich das Volumen ESG-gebundener Kredite an Unternehmen innerhalb vonzwei Jahren nahezu vervierfacht - von 27 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf 102Milliarden Euro 2019 (Abbildung). Im globalen Geschäft waren die Wachstumsratennoch höher. Zuletzt summierte sich das ESG-bezogene Emissionsvolumen auf 268Milliarden Euro. Allerdings entspricht dies erst 1 Prozent allerUnternehmensanleihen. Groß ist daher das Wachstumspotenzial. Das sind Ergebnisseder Studie "Higher Value, Lower Risk: ESG Finance Moves to the BankingMainstream" der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company.