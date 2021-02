Salzburg AG automatisiert die Kundenkommunikation mit Cognigy.AI (VIDEO)

Düsseldorf (ots) - Cognigy (https://www.cognigy.com/) unterstützt die Salzburg

AG mit seiner Conversational AI-Plattform bei der Automatisierung des

Kundenservice und des Vertriebs. Das österreichische Unternehmen versorgt Kunden

in den Bereichen Energie, Mobilität und Kommunikation. Auf Basis von Cognigy.AI

hat die Salzburg AG "LEA" entwickelt. Die "Lernende Elektronische Assistentin"

beantwortet Fragen von Kunden zur gesamten Produktpalette und über 270

Themenbereichen rund um die Uhr. Ob Anfragen zu Produkten oder Dienstleistungen,

Änderungen wie beim Ein-, Aus- oder Umzug, oder auch bei Problemen anderer Art -

LEA hat nicht nur Antworten, sondern kann auch Aufträge verarbeiten oder

Produkte bestellen. Bei besonderen Anfragen übergibt LEA das Gespräch als

Live-Chat an einen persönlichen Servicemitarbeiter.



Mehr Zeit für den Kunden und 24/7 Problemlösung





Der Einsatz von Cognigy.AI (https://www.cognigy.com/products/cognigy-ai) sollzur Reduzierung von gängigen Anfragen führen, sodass dort mehr Zeit für längereQualitätsgespräche besteht. LEA ist smart und kann Anfragen mit der Kundennummerautomatisiert direkt dem Kunden zuordnen. LEA ist dadurch keine Silo-Lösung,sondern ein integrierter Bestandteil der Business-Prozesse des Versorgers.Die LEA-Dialoge können über den intuitiven grafischen Cognigy-Editor von denFachexperten bei Salzburg leicht angepasst und auf neue Produkte oder Themenerweitert werden. So können neue Angebote oder Informationen leicht ergänztwerden. Die Salzburg AG kann zudem agiler ad-hoc Kommunikation bei aktuellenThemen aufsetzen, die viele Kunden gleichzeitig betreffen (z.B. bei Gesetzes-oder Tarifänderungen oder bei besonderen Aktionen).Starke VertriebsunterstützungCognigy.AI wird zudem für automatisierte Vertriebsprozesse genutzt: Über denLEA-Chatbot wurden beispielsweise während der Corona-Lockdowns in kürzester Zeiteine Flut von Bestellungen von Internet-Produkt-Upgrades vollautomatischabgewickelt. Analysen der über Cognigy automatisiert geführten Dialoge lieferndem Salzburg-Team Erkenntnisse, welche Themen und Services die Kunden besondersinteressieren - beziehungsweise welche Angebote noch stärker promoted werdensollten. Kampagnen und Kommunikationsmaßnahmen können entsprechend effektivergesteuert werden.Jetzt auch bei Alexa und Google AssistantLEA wurde in einer ersten Basisversion 2019 gelauncht und wird seither alszentrales Element der Kundenkommunikation immer weiter ausgeweitet - zuletztauch als sprachbasierte Energieberaterin für die Kanäle Alexa und GoogleAssistant. Per Sprachdialog unterstützt die Cognigy-Lösung dabei, denEnergieverbrauch im Haushalt zu senken und das Verbrauchsverhaltenklimafreundlicher zu gestalten. Wurde ein erhöhter Verbrauch identifiziert,versucht LEA gemeinsam mit dem Kunden die Ursache zu finden. Durch gezielteFragen von LEA können so die Ursachen gefunden und behoben werden. DasSalzburg-Team plant bereits weitere nützliches Anwendungen für LEA alsSprachassistentin."Wir unterstützen unsere Kunden mit einer enormen Fülle an Produkten undLeistungen - vieles davon ist erklärungsbedürftig. Mit Cognigy und unserer LEAkönnen wir einfache, sich wiederholende Fragen aber auch viele spezielleAnliegen unserer Kunden digital und automatisiert beantworten. UnsereMitarbeiter im Contact Center haben dadurch mehr Zeit für individuelleQualitätsgespräche, ohne dass Wartezeiten entstehen. Wir setzen LEA zudemverstärkt für unseren vertrieblichen Erfolg ein und nutzen die Erkenntnisse, dieuns Cognigy liefert", erklärt Sarah Haider, Customer Experience Specialist,Salzburg AG. "Cognigy hält als Enterprise Plattform, was es verspricht: AuchNicht-IT´ler können in Minuten einen funktionierenden Chatbot entwickeln. DasSprachverstehen und das Traingsvermögen der KI sind exzellent. Cognigy stelltDSGVO-konformen Datenschutz sicher und wir können die Lösung leicht auf weitereKanäle oder Themen ausweiten. Zukünftig wird Cognigy.AI noch eine noch stärkerevertriebliche Rolle einnehmen soll Hand in Hand mit E-Commerce gehen."Mehr zu Cognigy.AI in Action bei der Salzburg AG im Video-Interview mit SarahHaider, Customer Experience Specialist, Salzburg AG:https://www.youtube.com/watch?v=b7jQCYCFNC0&feature=youtu.be