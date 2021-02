Vorstand der Hapag-Lloyd AG beschließt, der Hauptversammlung 2021 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 3,50 pro Aktie vorzuschlagen

Basierend auf dem erfolgreich verlaufenen Geschäftsjahr 2020 (voraussichtliches Konzern-EBIT 2020: rund EUR 1,3 Milliarden) und der sich zu Beginn des Jahres 2021 fortsetzenden Entwicklung (erwartetes Konzern-EBIT Q1 2021: mindestens EUR 1,25 Milliarden), hat der Vorstand der Hapag-Lloyd AG (ISIN DE000HLAG475) soeben beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 3,50 pro Aktie vorzuschlagen (für das Geschäftsjahr 2019: EUR 1,10 pro Aktie). Die vorgeschlagene Ausschüttung entspricht einem Gesamtbetrag von rund EUR 615 Millionen (für das Geschäftsjahr 2019: rund EUR 193 Millionen).

Der Aufsichtsrat wird in seiner Sitzung am 17. März 2021 über den Vorschlag zur Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2020 beschließen. Der Geschäftsbericht 2020 wird am 18. März 2021 veröffentlicht. Die ordentliche Hauptversammlung wird voraussichtlich am 28. Mai 2021 stattfinden.

Weitere Informationen zu den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2020 sowie zur Ergebniserwartung für das erste Quartal 2021 finden Sie in den am 27. Januar 2021 und am 16. Februar 2021 veröffentlichen Finanzmitteilungen, abrufbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/financial-news/financial-news.html

Erläuterungen zur verwendeten Kennzahl EBIT finden Sie im Geschäftsbericht 2019, abrufbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html

Kontakt:Heiko HoffmannSenior Director Investor RelationsHapag-Lloyd AGBallindamm 2520095 HamburgTelefon +49 40 3001-2896Fax +49 40 3001-72896Mobil +49 172 875-2126

