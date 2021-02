CREDIT SUISSE belässt TELEFONICA SA auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Jakob Bluestone

Analysiertes Unternehmen: TELEFONICA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 3,80

Kursziel alt: 3,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Telefonica nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,80 Euro belassen. Das Schlussquartal und der Ausblick des spanischen Telefonkonzerns hätten über seinen eigenen Prognosen und den Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) im laufenden Jahr an. Beim Barmittelfluss ändere sich allerdings nur wenig, weshal er an seinem Kursziel und dem neutralen Votum festhalte./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 04:14 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.