FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag einen Teil ihrer herben Verluste der vergangenen Tage aufgeholt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Mittag kräftig um 0,66 Prozent auf 173,46 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,25 Prozent.

Der rasche Zinsanstieg der vergangenen Tage hat damit zumindest vorerst abrupt gestoppt. Am Donnerstag war die Zehnjahresrendite bis auf minus 0,20 Prozent gestiegen. Das war der höchste Stand seit fast einem Jahr. Auslöser der Entwicklung sind steigende Kapitalmarktzinsen in den USA. Dort nehmen die Wachstums- und Inflationsaussichten Fahrt auf, da die Regierung ein Konjunkturprogramm in Billionenhöhe anvisiert.