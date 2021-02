Stiftung Warentest und Ökotest bewerten vier Kaufland-Produkte mit Bestnote (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Die Verbrauchermagazine Stiftung Warentest und Ökotest haben

vier Kaufland-Eigenmarkenprodukte mit "sehr gut" bewertet. "Die Qualität unserer

Produkte und die damit verbundene Zufriedenheit unserer Kunde stehen für uns an

erster Stelle. Die Ergebnisse von Ökotest und Stiftung Warentest über

verschiedene Produktgruppen zeigen, wie wichtig uns die Definition von

Qualitätskriterien und die damit verbundene Lieferanten- und Artikelauswahl

ist", sagt Stefan Bachmann, Geschäftsleitung Einkauf Eigenmarken.



Folgende Kaufland-Eigenmarkenprodukte wurden getestet und mit der Bestnote "sehr

gut" bewertet:





K-Bio Sesam geröstetIm Rahmen der Stiftung Warentest wurden 44 sesamhaltige Produkte auf Rückständedes krebserregenden Gases Ethylenoxid überprüft. Das Ergebnis: Der K-Bio Sesamgeröstet ist frei von Ethylenoxid-Rückständen und erhielt vom Verbrauchermagazinhierfür die Note "sehr gut".K-Bio Rote LinsenMit den Roten Linsen erhielt ein weiteres K-Bio Produkt die Note "sehr gut". ImÖkotest mit 20 unterschiedlichen Roten Linsen zeichnete sich dasKaufland-Produkt insbesondere hinsichtlich der Inhaltsstoffe aus: In den K-BioRoten Linsen waren keinerlei Rückstände von Pestiziden oder garMineralölbestandteilen zu finden. Mit 1,73 Euro pro 500g Packung zählten dieK-Bio Roten Linsen zudem zu den günstigsten der getesteten Produkte.Bevola Zahngel Kids berry und bevola 3 in 1 MizellenreinigungswasserAuch zwei bevola-Produkte wurden in der aktuellen Ökotest-Ausgabe ausgezeichnet.So erhielt das bevola Zahngel Kids berry im Test mit 35 anderen Kinderzahncremesdie Bestnote "sehr gut". Das Zahngel liefert wirksamen Schutz gegen Karies anMilchzähnen und ist für Kinder unter 6 Jahre geeignet. Der leckereBeerengeschmack und die Glitzer-Optik des Zahngels erleichtern das Zähneputzenfür die Kleinsten zusätzlich. Mit 60 Cent pro Tube, war das Bevola Zahngel zudemeines der günstigsten Produkte im Test.Im Bereich der Mizellenreinigungswasser wurden 25 Produkte getestet. Auch hiererhielt bevola das Testurteil "sehr gut". Durch die Mizellentechnologie könnenSchmutzpartikel gründlich und schonend von der Haut entfernt werden. Panthenol,Gurkenextrakt und Glycerin bewahren die Haut vor dem Austrocknen, weshalb dasbevola 3 in 1 Mizellenreinigungswasser auch für sensible Haut geeignet ist. DieHaut- und Augenverträglichkeit wurde in dermatologischen sowie augenärztlichenTests bestätigt.