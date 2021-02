Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2020

Empfehlung: Halten

seit: 26.02.2021

Kursziel: 120,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 26.02.2021, vormals Kaufen

Analyst: Jens Nielsen



Starker Schlusssprint im vierten Quartal 2020



Wie gewohnt war die Geschäftsentwicklung der CEWE Stiftung & Co. KGaA auch in 2020 wieder maßgeblich durch das vierte Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft geprägt. Gemäß den vermeldeten vorläufigen Zahlen stieg der Umsatzbeitrag des Schlussquartals im abgelaufenen Geschäftsjahr von knapp 41 auf gut 43 Prozent an. Dabei konnte eine starke Entwicklung des Kerngeschäftsfelds Fotofinishing die mit den Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie verbundenen Belastungen im Einzelhandel und Kommerziellen Online-Druck (KOD) überkompensieren.



Obwohl aufgrund des Corona-bedingt veränderten Reisverhaltens weniger neue Urlaubsbilder zur Gestaltung von Fotoprodukten vorhanden waren, wirkte sich hier der mit den neuerlichen Lockdowns zum Jahresende verbundene 'Stay-at-home'-Effekt abermals positiv aus. Dies führen wir auch darauf zurück, dass gerade in den aktuellen Zeiten von Kontaktbeschränkungen der Stellenwert emotionaler Geschenkideen wie individuell gestalteter, hochwertiger Fotoprodukte gestiegen ist. Hier sehen wir die CEWE als Premium-Anbieter mit hoher Markenbekanntheit und dem etablierten Omni-Channel-Ansatz auch in der Krise hervorragend aufgestellt.

So wurde im Gesamtjahr 2020 trotz der Corona-Belastungen vor allem im Einzelhandel und KOD auf Konzernebene ein leichtes Umsatzwachstum erzielt. Infolge der über den Erwartungen ausgefallenen Erlöse sowie der in allen Geschäftsfeldern initiierten Kostensenkungs- und

Effizienzsteigerungsmaßnahmen konnte das EBIT dabei um über 40 Prozent gesteigert und die EBIT-Marge auf satte 10,9 Prozent gehievt werden.

Mit dieser fulminanten Entwicklung wurden unsere letzten Schätzungen deutlich getoppt. Darüber hinaus überraschte uns CEWE ebenfalls positiv mit dem geplanten Dividendenvorschlag von 2,30 Euro, der die zwölfte Anhebung der Ausschüttung in Folge und auf dem aktuellen Kursniveau eine Dividendenrendite von ordentlichen 2,1 Prozent bedeuten würde. Hierin spiegelt sich unserer Meinung nach klar die Zuversicht des Managements wider, auch zukünftig sicher durch die Corona-Krise steuern sowie Umsatz und Profitabilität weiterhin nachhaltig steigern zu können.

Vor diesen Hintergründen haben wir unsere Prognosen jetzt deutlich angehoben. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der starken Marktstellung im Fotofinishing, in dem 2019 etwa 80 Prozent und 2020 vermutlich ein noch größerer Anteil der Konzernerlöse erwirtschaftet wurde, sowie der sehr soliden Eigenkapitalquote von rund 50 Prozent setzen wir nunmehr auch unser Kursziel für die CEWE-Aktie auf 120 Euro herauf. Auf dem aktuellen Kursniveau stufen wir den Titel daher als gute Halteposition ein, wobei insbesondere längerfristig orientierte Anleger auch durchaus über den Auf- oder Ausbau von Positionen in dem Papier des Oldenburger Fotospezialisten nachdenken können.



