Vorläufige Zahlen: Umsatz und EBITDA nur geringfügig unter unseren Prognosen - Guidance bekräftigt Wachstumsaussichten



va-Q-tec hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig im Rahmen unserer Prognosen liegen.



Starkes Schlussquartal im Produktsegment: Der Erlös stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 72,1 Mio. Euro (+11,5% yoy), womit die vom Unternehmen gegebene Prognose (10-15% Wachstum) erfüllt und unsere Schätzung (73,6 Mio. Euro) nur leicht unterschritten wurde. Auch das erzielte EBITDA liegt mit 11,4 Mio. Euro (+17,9% yoy; 15,8% Marge) sowohl im Rahmen der Guidance (über 15,0%) als auch nur geringfügig unter unserer Erwartung (12,0 Mio. Euro; 16,3% Marge) und nur leicht unter den Prognosen des Konsensus (12,3 Mio. Euro). Eine höhere Marge wurde lediglich von ungünstigen Wechselkursentwicklungen verhindert. So wuchs das um FX-Effekte bereinigte EBITDA auf 12,2 Mio. Euro (+27,1% yoy).



Besonders überzeugend war u.E. die Q4-Performance des Produktsegments. Während das Geschäft mit den VIPs nach neun Monaten noch einen Umsatzrückgang von -15,9% verzeichnete, stieg der Erlös im Schlussquartal um 76,1% yoy (+28,4% qoq), wodurch für das Gesamtjahr lediglich ein Rückgang von -0,8% yoy (MONe: -4,5% yoy) zu Buche steht. Dementsprechend zuversichtlich sind wir, dass das Produktsegment nach zwei Jahren mit rückläufigen Erlösen in 2021 wieder zum Wachstum beitragen wird (MONe: +10,8% yoy). Auch das Systemsegment verzeichnete ein gutes Schlussquartal. Im Vergleich zu Q3 konnten die Erlöse um 28,9% auf 5,1 Mio. Euro zulegen, wodurch sie im Gesamtjahr um 29,5% auf 19,5 Mio. Euro (2019: 15,1 Mio. Euro) stiegen. Lediglich im Dienstleistungssegment lag der Umsatz leicht unterhalb der Q3-Zahlen (7,9 Mio. Euro; -1,4% qoq), bereits in Q1 2021 erwarten wir jedoch einen deutlichen Anstieg auf 9,8 Mio. Euro (+19,5% yoy; +23,4% qoq), der aus ersten Umsätzen aus der Impfstoffverteilung resultieren sollte.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 41,00 Euro