BARCLAYS belässt AIXTRON auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Gardiner

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 23,00

Kursziel alt: 15,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen von 15,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe starke Auftragseingänge im vierten Quartal gemeldet, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Dynamik dürfte sich 2021 fortsetzen, da die Nachfrage nach Verbindungshalbleitern für diverse Technologiebereiche und Endmärkte steige. Aixtron sei gut aufgestellt für die kommenden fünf Jahre. Er hob seine Schätzungen deutlich an bis 2025./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 21:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.