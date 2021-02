DEUTSCHE BANK belässt AIXTRON auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Uwe Schupp betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie die starken Aufträge im vierten Quartal und den ebensolchen Ausblick des auf die LED- und Chipindustrie ausgerichteten Anlagenbauers./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 07:40 / GMT