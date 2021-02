DEUTSCHE BANK belässt MUNICH RE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Resultate sollten das Papier stützen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter den Rückversicherern bleibe aber Hannover Rück sein Favorit./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 07:40 / GMT