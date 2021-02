Cision bringt PR, Social Media Management und Digital Consumer Intelligence mit der kategoriedefinierenden Akquisition von Brandwatch zusammen

CHICAGO, und BRIGHTON, England, 26. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Cision hat heute bekannt gegeben, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Brandwatch, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Digital Consumer Intelligence und Social Media Listening, für 450 Millionen US-Dollar getroffen hat. Dieser strategische Schritt vereint zwei führende Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen. Er wird den Kunden die wesentlichen Vorteile ihrer sich ergänzenden Angebote bringen, um die Zukunft von PR, Marketing und digitalem Kunden Engagement zu gestalten.

Die Kräfte der digitalen Transformation belohnen jene Organisationen und Führungsetagen, die in der Lage sind, auf die digitalen Erkenntnisse ihrer Kunden zu hören und diese schnell zu nutzen. Führende Unternehmen passen sich schnell an und nutzen Insights aus digitalen Kanälen, um im großen Umfang maßgeschneiderte, authentische Kommunikation und direkte Verbindungen zu Kunden zu kreieren. Dieser Paradigmenwechsel hin zu kundenzentrierten PR-, Marketing- und Customer-Care-Strategien in Echtzeit wird sich weiter beschleunigen und diejenigen Unternehmen auszeichnen, die handeln.

Cision ist ein Marktführer in den Bereichen Presseversand, Monitoring und Analyse mit einer Mediendatenbank, die rund eine Millionen Journalisten- und Medienkontakte beinhaltet, sowie mehr als 75.000 Kunden. Brandwatch arbeitet mit Tausenden der weltweit am meisten bewunderten Marken zusammen. Es nutzt die neueste künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um Struktur in die Gespräche der Milliarden von Menschen auf sozialen Medien zu bringen und eine Bedeutung daraus abzuleiten.

Cision und Brandwatch sind eine überzeugende Kombination. Gemeinsam werden sie Marken und Unternehmen mit Verbraucher- und Medieninformationen versorgen, um überzeugendere Strategien zur Kundenbindung zu entwickeln - von PR und Marketing bis hin zu Forschung und Produktentwicklung. Ganz gleich, ob Teams mit Journalisten und Influencern in Kontakt treten, soziale Kampagnen starten, Markenbotschaften entwickeln oder tiefgreifende Untersuchungen des Verbraucherverhaltens durchführen, sie werden anhand von Echtzeit-Insights und langfristigen Trendanalysen Orientierung erhalten.