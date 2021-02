MediClin AG: MEDICLIN hat die für das Jahr 2020 revidierten Ziele erreicht

MEDICLIN hat die für das Jahr 2020 revidierten Ziele erreicht

Im Geschäftsjahr 2020 lag der Konzernumsatz der MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) in Höhe von 659,9 Mio. Euro um 13,2 Mio. Euro oder 2,0 % unter dem Vorjahreswert. Das vorläufige Konzernbetriebsergebnis liegt bei 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 22,4 Mio. Euro).

Ziele trotz Beginn der 2. Welle der Pandemie zum Jahresende erreicht

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie im April 2020 die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen werden musste, hat MEDICLIN Anfang November 2020 einen Ausblick auf das Jahr 2020 veröffentlicht. Dabei wurde eine weiterhin positive Entwicklung der Patientenaufnahme bei einem stabilen Infektionsgeschehen unterstellt. Antizipiert wurden ein Umsatzrückgang im Konzern von 2,0 % und einem Konzernbetriebsergebnis in Höhe der Gewinnschwelle.

Die Auswirkungen der Pandemie haben Spuren in der Geschäftsentwicklung hinterlassen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben trotz des staatlichen Schutzschirms und der Zuschüsse der Kostenträger ihre Spuren in der Geschäftsentwicklung der MEDICLIN im Jahr 2020 hinterlassen. Kapazitäten wurden vor allem im ersten Halbjahr 2020 für Corona-Patienten sowohl in den Akuthäusern als auch in den Rehabilitationseinrichtungen freigehalten. Ein langsames Hochfahren der Kapazitäten in den Normalbetrieb unter strengen Hygienevorschriften ließ die Auslastung im 2. Halbjahr wieder etwas ansteigen. Dämpfend auf die Auslastung in den Rehabilitationskliniken wirkten sich zum Jahresende wieder die stark steigende Zahl der Infizierten und die allgemeine Zurückhaltung der Bevölkerung sich in der aktuellen Situation Akutbehandlungen zu unterziehen, aus.