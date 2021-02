Salzburger Jungunternehmen ruft Politik zum Umdenken auf

Salzburg (ots) - Raumlufthygiene ist in der Coronakrise eine der größten

Herausforderungen für Schulen, Betriebe und Gastronomen. Nach mehr als einem

Jahr mangelt es noch immer an einer intensiven Auseinandersetzung mit den

unterschiedlichen Technologien. Vor allem die Politik steht einem Fortschritt in

diesem Bereich oftmals im Weg. Die Salzburger OZONOS GmbH wendet sich jetzt mit

einem offiziellen Positionspapier an die Presse und alle österreichischen und

deutschen Ministerien.



"Es ist ein Kampf gegen Windmühlen", so OZONOS CEO Fredy Scheucher. "Wir haben

bereits 2017 eine ganz neue Technologie entwickelt, die heute vielen Millionen

Menschen helfen könnte. Aber man legt uns Steine in den Weg."







Positionspapier zu lüftungsunterstützenden Maßnahmen durch Einsatz von

Luftreinigern zur Covid-19 Prävention und Einbringung von Wirkstoffen in die

Innenraumluft . Die Empfehlungen des Arbeitskreises Innenraumluft im BMK sollen

Schulen, Gastronomen, Unternehmen und Privatpersonen eine Orientierungshilfe bei

der Beschaffung von Luftreinigern sein. Die Beurteilung der unterschiedlichen

Technologien ist dabei aber sehr undifferenziert: eine Alternative zu den

sogenannten HEPA Filtern scheint es laut BMK und deutschem Umweltbundesamt nicht

zu geben. Von Raumluftreinigern, die Ozon produzieren, wird ausdrücklich

abgeraten.



Gegen eine solche Pauschalverurteilung leistet die OZONOS GmbH seit Ihrer

Gründung 2017 unermüdliche Aufklärungsarbeit. Der OZONOS Aircleaner AC-I basiert

auf einer Weiterentwicklung der Ozontechnologie. Während sogenannte

Ozongeneratoren bekanntermaßen gefährlich sind, produziert der OZONOS nur

geringste Mengen an Ozon und ist nachweislich unbedenklich für Mensch und Tier.

Die Werte ähneln solchen, die man an einem normalen Tag auch in der Natur

vorfinden kann. Die Funktionsweise ist nicht nur innovativ und einzigartig,

sondern auch höchst effektiv: Bereits zwei anerkannte Prüfinstitute haben die

Wirksamkeit des OZONOS gegen Coronaviren bestätigt - zu mehr als 99% in der Luft

und mehr als 92% Oberflächen. Diese Ergebnisse erzielt der Aircleaner ganz ohne

Filter, nahezu wartungsfrei und mit sehr geringem Stromverbrauch.



Die patentierte Technologie eignet sich damit u.a. für den Einsatz in

Klassenzimmern, Verkaufsräumen, öffentlichen Verkehrsmitteln. Während sich immer

mehr Unternehmen, Gastronomen und Ärzte eigenständig mit der modernen

Ozontechnologie auseinandersetzen und die Vorteile erkennen, gibt es von Seiten

politischer Verantwortlicher kaum Offenheit. Entscheidungen werden auf Basis zum

Teil 20 Jahre alter Studien und oberflächlicherer Recherchen getroffen - auf

Kosten einer schnelleren Bewältigung der Krise.



Fredy Scheucher: "Der OZONOS AC-I wurde schon vor 3 Jahren als erster

Ozonluftreiniger vom TÜV SÜD auf Unbedenklichkeit geprüft und zertifiziert. Vor

kurzem erhielten wir, ebenfalls als Erster, nach monatelanger Prüfung in Amerika

und Kanada die international anerkannte Zertifizierung UL Listed . Damit sind

wir nicht vergleichbar mit den vielen Trittbrettfahrern, die innerhalb der

letzten Monate neue Produkte aus dem Boden gestampft haben. Der OZONOS wird in

Österreich produziert und hat sich in vielen Bereichen bereits über lange Zeit

bewährt. Die Politik sollte ein so hochwertiges - und nachweislich wirksames -

Produkt wahrnehmen und Unternehmen bei der Anschaffung finanziell unterstützen."



Pressekontakt:



Ihr Ansprechpartner für Presse und Marketing

Iris Ranner, Head of Marketing

mailto:presse@ozonos.com

Tel: +43 (0) 662 238 288 0



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144831/4849326

OTS: OZONOS GmbH





