Berlin/Langenhagen/Ditzingen (ots) - Premiere in der Elektronikbranche: Unter

dem Motto "Das Beste aus allen Welten" startet die erste virtuelle

Kooperationsmesse KOOP von expert und EURONICS. In Zusammenarbeit mit der Messe

Berlin legen die beiden größten Verbundgruppen im Elektronikfachhandel erstmals

ihre Frühjahrsmessen zusammen und schaffen so ein komplett neues

Veranstaltungsformat für die Branche. Das Interesse ist groß: 220 Aussteller

haben sich für die virtuelle KOOP angemeldet.



Erstmals legen die Verbundgruppen expert und EURONICS in Partnerschaft mit der

Messe Berlin ihre Frühjahrsmessen zusammen und bieten damit ihren Mitgliedern,

Gesellschafter, Industriepartnern und Dienstleistern ein effizientes und

informatives Veranstaltungsformat. Das Zusammenlegen der einst getrennten

Veranstaltungen soll für alle Beteiligten klar signalisieren: Hier erleben sie

"das Beste aus allen Welten". Die Frühjahrsmesse der EURONICS Deutschland findet

vom 1. bis 5. März 2021 statt, expert hält seine Frühjahrsmesse vom 19. bis 23.

April 2021 ab.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

In einer gemeinsamen virtuellen KOOP-Messehalle haben zunächst die Mitgliedervon EURONICS die Möglichkeit, mit den für beide Verbundgruppen angemeldetenAusstellern an ihren Messeständen in Kontakt zu treten, anschließend stehen dieMesseangebote für die Gesellschafter von expert bereit. Zusätzlich zu demgemeinsamen Auftritt setzen beide Verbundgruppen in individuellen Formaten diekooperationseigenen Messeauftritte in separaten virtuellen Messehallen mit fürsie exklusiven Ausstellern um.Großes Interesse an der VeranstaltungspremiereDas neue Veranstaltungsformat kommt bei den Industrie- undDienstleistungspartnern gut an: Insgesamt 220 Aussteller haben sich für die KOOP2021 angemeldet. Zudem werden für die expert-Gesellschafter sowie dieEURONICS-Mitglieder über 650 Workshops zu insgesamt 99 vielfältigen Themenangeboten, in denen es Branchen-Insights und Fortbildungsmöglichkeiten auserster Hand gibt. Abgerundet wird das Messeerlebnis von einer innovativenNetworking-Area: Hier können sich Besucher und Aussteller in Gesprächsrundenaustauschen und neue Kontakte knüpfen.Neues Messeformat führt zu erheblichen SynergieeffektenMit der Zusammenlegung ihrer Frühjahrsmessen und der Durchführung der neuenKooperationsmesse KOOP kommen expert und EURONICS den Wünschen ihrer Industrie-und Dienstleistungspartner nach: Mit einer gemeinsamen Messe ermöglichen dieFachhandelskooperationen den Ausstellern eine effizientere Organisation unddamit eine optimierte Kostenstruktur. Gleichzeitig sorgen die separaten