TAWAZUN STRATEGIC DEVELOPMENT FUND LLC und TITOMIC LTD unterzeichnen Absichtserklärung über die Zusammenarbeit mit dem Ziel der Errichtung einer hochmodernen großtechnischen 3D-Druck-Produktionsstätte in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Tawazun und das australische Unternehmen TITOMIC haben ein Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet. Vereinbart wurde, die Möglichkeit der Gründung eines Joint Venture zwischen beiden Parteien zu prüfen, das der Errichtung einer Fertigungsstraße vor Ort dient, die hochmoderne 3D-Druck-Technologien für große Produkte und Komponenten in industriellem Maßstab für eine Vielzahl von Branchen herstellt, wobei der Schwerpunkt auf Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Öl und Gas sowie Bergbau in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegen soll.

TITOMIC ist ein australisches börsennotiertes Unternehmen (ASX:TTT), das patentierte „Additive Manufacturing“ (3D-Druck)-Technologie einsetzt, die sich durch Verbesserung der CO2-Bilanz, Roboter-Automatisierung, Industrie 4.0 und Know-how im Bereich Spezialmaterialien auszeichnet. Mithilfe dieser Technologie können leistungsstarke Produkte gefertigt und komplexe technische Herausforderungen überwunden werden.