Die deutsche TEN31 Bank ist bei dem neu gegründeten Schweizer Softwareunternehmen DexTech AG eingestiegen. Nach Angaben des Vorstands übernahm die Bank 13% der Anteile an der DexTech AG.



TEN31 Bank ist der Markenname der WEG Bank AG, unter dem die Bank ihre FinTech Aktivitäten summiert. DexTech AG entwickelt Softwarelösungen für den Handel mit Kryptowährungen bei Handelsplätzen, insbesondere für die dezentralisierte Börse eFIN.



TEN31 und DexTech AG streben eine intensive Partnerschaft an. Durch die Beteiligung sichert sich die Bank einen direkten Zugang zu Entscheidungen in den nächsten Entwicklungsphasen von eFIN. Die DexTech AG profitiert im Gegenzug vom regulierten Umfeld der Bank. Eine detaillierte Darstellung der geplanten Meilensteine wird das Team der DexTech AG in Kürze vorstellen. Nähere Informationen zur Roadmap von eFIN befinden sich dann auf www.efin.com.



Matthias von Hauff, Vorstand der TEN31 Bank: "Wir freuen uns sehr über diesen Schritt. Insbesondere die Dezentralität von eFIN zielt auf einen Anwenderkreis, der ein Höchstmaß an Sicherheit anstrebt. Anders als bei zentralisierten Börsen behält jeder Anwender die volle Verfügungsgewalt über seine Kryptowerte. Dies kommt unserem eigenen Sicherheitsbedürfnis als Bank stark entgegen."



TEN31 Bank und DexTech AG setzten auf den Vorteil des Zusammenspiels zwischen der klassischen Rolle einer Bank und der Modernität und Flexibilität von Blockchain basierten Finanzprodukten. Beide Häuser verbindet eine gemeinsame Mission: Die Verwendbarkeit und Verbreitung von digitalen Währungen im Alltag zu fördern.



Marco Grüter, Verwaltungsratspräsident der DexTech AG zeigt sich ebenfalls optimistisch zu den Chancen in der Zusammenarbeit: "Mit dem gemeinsamen Know-How unserer Entwickler und der Kompetenz von TEN31 Bank im klassischen Finanzsektor können wir sehr gezielt in die Technologie von Morgen investieren. Mit einer Bank als Partner sind wir in der Lage beispielsweise eine direkte Euro-Anbindung an eFIN aufzubauen. Dies ist bislang bei dezentralisierten Börsen nicht möglich gewesen."