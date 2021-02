Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Marathon Oil „bastelte“ in den letzten Wochen und Monaten an ihrer Bodenbildung.

Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Marathon Oil „bastelte“ in den letzten Wochen und Monaten an ihrer Bodenbildung. Anziehende Ölpreise und eine sich in Bezug auf die Ölproduzenten insgesamt aufhellende Stimmung hievten die Aktie kürzlich wieder in den zweistelligen Kursbereich.

Die Erholung befindet sich in einer eminent wichtigen Phase, wie bereits ein flüchtiger Blick auf den 2-Jahres-Chart offenbart.

Bleiben wir zunächst bei der Charttechnik. Die Aktie erzwang unter diesem Aspekt in den letzten Wochen zwei Weichenstellungen. Zum einen war es der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 7,5 US-Dollar. Das war Anfang Januar der Fall. Zum anderen der Ausbruch über das massive Widerstandscluster um 8,5 US-Dollar. Die installierten Kaufsignale führten die Aktie geradewegs in Richtung des nächsten Widerstandsbereiches um 11,0 US-Dollar. Auch diese Hürde konnte kürzlich genommen werden, doch noch muss sich der Ausbruch manifestieren. Rücksetzer unter die 11,0 US-Dollar sollten idealerweise vermieden werden. Bei einem Rücksetzer unter die 8,5 US-Dollar müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Von fundamentaler Seite gab es zuletzt auch einen kleinen Lichtblick. Marathon Oil präsentierte kürzlich die Daten für das 4. Quartal. Diese fielen etwas besser aus, als erwartet bzw. befürchtet. Der Umsatz ging im vierten Quartal 2020 auf 0,83 Mrd. US-Dollar zurück; nach 1,22 Mrd. US-Dollar in Q4 / 2019. Das Unternehmen gab das bereinigte Ergebnis negativ mit -98 Mio. US-Dollar an; was allerdings oberhalb der Markterwartungen lag.