München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Viel Druck im Kessel - wie lange ist ein Lockdown noch zu halten?



Die Gäste:



Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter; Gesundheitsökonom und

Epidemiologe)





Nelson Müller (Sternekoch und Restaurant-Besitzer)Michael Busch (Vorsitzender der Geschäftsführung der Buchhandelskette Thalia)Lamya Kaddor (Publizistin; Lehrerin für Islamische Religion an einem Gymnasiumin Duisburg)Dr. Jördis Frommhold (Chefärztin an der MEDIAN Klinik Heiligendamm;Lungenfachärztin)Familien am Limit, Restaurant- und Ladenbesitzer verzweifelt - auch dieGeduldigsten werden langsam mürbe. Kurz: Der Druck steigt. Wie lange hält nochder Deckel auf dem Land? Muss Deutschland jetzt ins Risiko gehen? Oder wäre dasunverantwortlich?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite ( http://www.hart-aber-fair.de ) ihre Meinung und Fragenan die Redaktion übermitteln. Die User können über http://www.hartaberfair.dewährend der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immererreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail:hart-aber-fair@wdr.de .Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/4849382OTS: ARD Das Erste