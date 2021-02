SKRR Exploration Inc. nimmt an Investorforum teil und durchteuft bei Bohrungen im Goldkonzessionsgebiet Irving/Leland eine Quarzgangmineralisierung

Pressemeldung - Vancouver, British Columbia – 26. Februar 2021: SKRR Exploration Inc. (TSXV: SKRR; OTC: SKKRF; FWB: B04Q) („SKRR“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen im Rahmen des „Virtual Metals Investor Forum“ am 4. und 5. März 2021 präsentieren wird.

Firmen, die sich für ein Meeting registrieren möchten oder nähere Informationen zur oben erwähnten Konferenz wünschen, werden gebeten, unter der nachstehenden Kontaktadresse mit SKRR in Verbindung zu treten.

Sherman Dahl, Chief Executive Officer von SKRR, erklärt: „Die Unternehmensführung ist von den frühzeitigen Bohrergebnissen, die wir im Rahmen unseres Bohrprogramms 2021 im Goldkonzessionsgebiet Leland bereits sammeln konnten, begeistert. Wir freuen uns darauf, unseren Erfolg im Zuge der weiteren Programmarbeiten zum maximieren. Eine Exploration in der Provinz Saskatchewan, die im Mining Journal Intelligence World Risk Report 2020 als führende Bergbauregion der Welt gehandelt wird, ist äußerst faszinierend. Wir sind zuversichtlich, dass der Trans Hudson Corridor ausreichend Potenzial birgt, um zu einer der produktivsten Goldförderregionen der Welt zu avancieren.“

Das Unternehmen hat zudem in seinem Konzessionsgebiet Irving-Leland (das „Konzessionsgebiet Irving-Leland“) im Trans Hudson Corridor in der Provinz Saskatchewan ein 9 Löcher umfassendes Bohrprogramm mit 1.341 Bohrmeter absolviert. In allen Bohrlöchern wurden Quarzgänge sowie eine Sulfidmineralisierung mit unterschiedlichen Mächtigkeiten durchteuft; die sichtbaren Ergebnisse aus den ersten 3 Löchern wurden bereits veröffentlicht (siehe Pressemeldung vom 10. Februar 2021). Der Bohrkern wird protokolliert und für die Probenahmen aufbereitet. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

2021 Bohrprogramm

Das Winterbohrprogramm 2021 konzentrierte sich auf die Erprobung des goldmineralisierten Schersystems auf einer Streichlänge von 1 km zwischen den Oberflächenvorkommen Irving Lake und Simon Lake auf der Westseite der Claims Irving-Leland. Dieses erste Bohrprogramm testete dieses orogene goldhaltige System. Diese Ziele wurden basierend auf den Ergebnissen von Oberflächengesteinsstichproben und Grabungen, der Bodengeochemie und detaillierten magnetischen Flugvermessungsdaten (Drohnen) priorisiert.