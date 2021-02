BaFin News Handelsplattformen coinibank.co / coiniwelt.com: BaFin untersagt der Vital Resources LTD die unerlaubt erbrachte Finanzportfolioverwaltung sowie das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung des Einlagengeschäfts an Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.02.2021, 15:20 | 16 | 0 | 0 26.02.2021, 15:20 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat mit Bescheid vom 23. Februar 2021 gegenüber der Vital Resources LTD, Marshallinseln, die sofortige Einstellung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung sowie des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts angeordnet und ihr die Abwicklung des Einlagengeschäfts aufgegeben. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (26.02.2021)

