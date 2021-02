Seite 2 ► Seite 1 von 6

Berlin (ots) - Über 200 Internationale Top-Speaker aus Luftfahrt, Hotellerie,Kreuzfahrt und Veranstaltermarkt sprechen über die Zukunft der Tourismusbranche- Schwerpunkte zu Marketing, Destinationen und Nachhaltigkeit beim größten ThinkTank der globalen Reiseindustrie - ITB CSR DAY jetzt als "Sustainable TourismTrack" - Gesamtes Programm (https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/) undTickets für die digitale Messe bereits online(https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Tickets/) verfügbarDer größte Think Tank der internationalen Reiseindustrie zieht auch in dervirtuellen Ausgabe renommierte Meinungsführer und Visionäre an. Das Programm derITB Berlin NOW Convention zeichnet sich in diesem herausfordernden Jahr durcherfahrene Branchengrößen aus, die ihre Einschätzungen zur Zukunft der Industriemit den Messeteilnehmern diskutieren. " Rethink, Regenerate, Restart - Tourismfor a Better Normal" lautet das diesjährige Motto, zu dem über 200 Top-Speakeraus der internationalen Reiseindustrie vom 9. bis 12. März 2021 zu Wort kommen:Darunter über 30 CEOs wie Luuc Elzinga, CEO Tiqets, Ed Bastian, CEO DeltaAirlines, Travis Pittmann, Co-Founder & CEO TourRadar, Merja Taipaleenmäki, CEOCitynomadi Ltd, Jan Sadowsky, CEO Green Tiny Houses oder Brad Weber, President &CEO Gray Line Wordwide und viele weitere. Aber auch Speaker aus aller Welt mitweniger bekannten Brands und Hintergrund liefern mit ihrem Engagement undsmarten Ideen wichtige Denkanstöße und setzen alternative Schwerpunkte. Besucherder digitalen Messeausgabe wählen zwischen Sessions zu Themenschwerpunkten wieDestinationen, Nachhaltigkeit, Marketing und Reisevertrieb und profitieren vonabwechslungsreichen und konstruktiven Beiträgen zum aktuellen Stand derReisebranche. Die Teilnahme an der ITB Berlin NOW Convention ist für Aussteller,Fachbesucher und Medienvertreter im Ticket von ITB Berlin NOW enthalten. Dasgesamte Programm der ITB Berlin NOW Convention ist online hier(https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/) abrufbar.Einen Blick in die Zukunft wagen die Referenten des ITB Future Track am 9. März2021. Interviews mit namhaften CEOs aus allen Teilen der Industrie - wie demmorgendlichen Keynote Interview mit Richard Holden, Vice President, ProductManagement, Google - zeichnen ein aktuelles und fundiertes Bild derHerausforderungen, denen sich die Tourismusbranche im Zuge der Corona-Pandemiestellen muss. Zur Lage der Luftfahrtbranche kommen hochrangige Vertreter vonEmirates, Air France KLM und Ryanair zu Wort. Die Chefs der TUI Group und DERTouristik Group erläutern jeweils, wie Reiseveranstalter den Weg aus der Krise