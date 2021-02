USA Chicago-Indikator trübt sich überraschend deutlich ein Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.02.2021, 15:58 | 40 | 0 | 0 26.02.2021, 15:58 | CHICAGO (dpa-AFX) - Das Geschäftsklima in der Region Chicago hat sich im Februar überraschend deutlich eingetrübt. Der Indikator fiel um 4,3 Punkte auf 59,5 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 61,0 Punkte erwartet. Werte über der Marke von 50 Punkten signalisieren wirtschaftliches Wachstum, Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung hin./jsl/jkr/he

