"Warum warten?" Start der neuen Ford-Gewerbewochen mit attraktiven Leasing-Angeboten und gratis Telematics-Test (FOTO)

Köln (ots) -- Top-Konditionen für eine breite Palette von Ford Pkw- und Nutzfahrzeugmodellen- Neu: "Ford Telematics"-Anwendungen können kostenlos getestet werden- Breit angelegte 360 Grad-Kommunikations-KampagneUnter dem Motto "Warum warten?" finden im März und April die nächsten"Ford-Gewerbewochen" statt. Die Neuauflage des seit Jahren etabliertenKlassikers richtet sich weiterhin insbesondere an Gewerbetreibende mit kleinenund mittelgroßen Fuhrparks und bietet einmal mehr Top-Konditionen für einebreite Palette von Ford Pkw- und Nutzfahrzeugmodellen. Dabei erweitert die neueFührungsspitze mit Claudia Vogt als verantwortliche Direktorin Nutzfahrzeuge undKerstin Glanzmann-Schaar als Direktorin für Business Operations und Fleet Salesdas Angebotsspektrum: Erstmals können interessierte Gewerbekunden bis zu dreiMonate lang "Ford Telematics"-Anwendungen kostenlos testen - Ford Telematics isteine intuitiv und leicht zu bedienende Anwendung, mit der der Fuhrparkleiter aufeine Vielzahl von Fahrzeug-Informationen bequem online zugreifen kann und somitdie volle Kontrolle über seinen Fuhrpark behält. Wichtige Informationen werdenüber das serienmäßig verbaute FordPass Connect-Modem übermittelt und in einemDashboard dargestellt, darunter der aktuelle Standort, der Fahrzeugzustand,Wartungshinweise, Warnmeldungen aus dem Fahrzeug-Cockpit, der Tankfüllstand,Verbrauchsberichte und vieles mehr."Sehr vielen auch kleinen und mittleren Gewerbetreibende sind Themen wiedatenbasierte Services und Telematics-Lösungen grundsätzlich bekannt. Aber fürsie ist oftmals der konkrete Nutzen noch eher abstrakt. Deshalb bieten wir ihnennun an, Ford Telematics-Anwendungen bis zu drei Monate lang kostenlosauszuprobieren." erklärt die zuständige Ford-Managerin Birgit Kenda. "Dann wirdschnell klar, welche Vorteile die Nutzung der Fahrzeugdaten im Alltag bieten -nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Kosten."Attraktive Ford Lease Full-Service-AngeboteUnverändert attraktiv sind die Ford Lease Full-Service-Angebote1). ZweiBeispiele:- Der Ford Kuga Plug-in-Hybrid (PHEV)* steht zu einer monatlichen Ford LeaseFull-Service-Rate von ab 249 Euro (netto)1)2) beziehungsweise ab 296,31 Eurobrutto zur Verfügung.- Nicht weniger vorteilhaft ist das Ford Lease Full-Service-Angebot für den FordTransit Custom. Dieses leichte Nutzfahrzeug kann zu einer Monatsrate ab 209Euro (netto)1)3) beziehungsweise ab 248,71 Euro brutto geleast werden4).Das von Ford im Rahmen der Gewerbewochen angebotene Ford LeaseFull-Service-Pakete bietet den Gewerbekunden dabei ein Höchstmaß anKalkulations-Sicherheit, denn es beinhaltet