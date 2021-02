PEKING, 26. Februar 2021 /PRNewswire/ - China hat am Donnerstag einen „vollständigen Sieg" im Kampf gegen die extreme Armut erklärt, nachdem 98,99 Millionen Menschen aus der verarmten Landbevölkerung eine staatlich definierte Armutsgrenze für das jährliche Pro-Kopf-Einkommen überschritten haben. Dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass es dem Land gelungen ist, für eine in jeder Hinsicht planmäßig mäßig prosperierende Gesellschaft zu sorgen.

Das ganze sei 10 Jahre früher gelungen, als es der Plan des bevölkerungsreichsten Landes der Erde vorgesehen hatte, die Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, so der chinesische Präsident Xi Jinping. Der Erfolg fällt auf das Jahr, in dem die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) ihren 100. Jahrestag der Gründung feiert.

„Dies ist der große Triumph des chinesischen Volkes, der KP und unserer Nation!", sagte Xi bei einem Treffen, in dessen Rahmen die Erfolge des Landes bei der Beseitigung der extremen Armut gewürdigt und die Vorbilder geehrt wurden. Er lobte die Errungenschaft als „ein Wunder auf Erden, das in die Geschichte eingehen wird."

Die Veranstaltung fand am Donnerstagmorgen in der Großen Halle des Volkes in der chinesischen Hauptstadt Peking statt.

Reform braucht Zeit und mühsame Arbeit

Der Anfang war nicht einfach.

In den frühen 1980er Jahren, als er um die 30 Jahre alt war, wurde Xi als Basisbeamter in den Landkreis Zhengding in der nördlichen Provinz Hebei geschickt, um zu umfangreichen Programmen zur Armutsbekämpfung aufzurufen. Dort begann er seine Reformversuche: Verträge über Land. Später wurde er Sekretär des Parteikomitees der Präfektur in Ningde in der südöstlichen Provinz Fujian.

„Ich wurde immer von so einem Gefühl des Unbehagens begleitet", erinnert sich Xi in seinem Buch „Up and Out of Poverty". „Armutsbekämpfung ist ein immenses Unterfangen, das sich über mehrere Generationen hinweg vollzieht."

In den nächsten zwei Jahrzehnten stellte er seinen Traum von der Überwindung der Armut in den Mittelpunkt des politischen Lebens Chinas.

„Xis Reform leitet sich aus seiner Erfahrung ab", erklärte Shi Zhihong, ehemaliger stellvertretender Direktor des Büro für Politikforschung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas. „Er wusste, dass die starren alten Wege zu nichts führen würden, die Reformen waren unabdingbar."