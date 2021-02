Incyte meldet die von der Europäischen Arzneimittelagentur erteilte Validierung seines Marktzulassungsantrags für Retifanlimab als Behandlung für Patienten mit Plattenepithelkarzinom des Analkanals (SCAC)

Incyte (Nasdaq:INCY) meldete heute die Validierung des Marktzulassungsantrags (MAA für Marketing Authorization Application) des Unternehmens für Retifanlimab, einen intravenösen PD-1-Inhibitor, als potentielle Behandlung für erwachsene Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastatischem Plattenepithelkarzinom des Analkanals (SCAC für Squamous Cell Anal Carcinoma), die nicht auf eine platinbasierte Chemotherapie angeschlagen haben oder diese nicht vertragen. Die Validierung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) des MAA bestätigt, dass die Dokumentationen ausreichen, um mit dem formellen Prüfprozess zu beginnen.

„Während es in Europa eine steigende Inzidenz für SCAC-Fälle gibt, sind die Behandlungsmöglichkeiten bei einer fortgeschrittenen Erkrankung in ihrer Wirksamkeit begrenzt, und es gibt keine zugelassenen Optionen, wenn die Erkrankung trotz Standardtherapie fortschreitet“, sagte Lance Leopold, M.D., Group Vice President, Immuno-Oncology Clinical Development, Incyte. „Die EMA-Validierung des MAA für Retifanlimab - die auf die kürzliche Annahme der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde unserer Beantragung als biopharmazeutisches Produkt zur vorrangigen Prüfung folgt - bringt uns der Bereitstellung einer neuen Option für Patienten in Europa mit diesem kaum erforschten Tumor einen Schritt näher.“

Der MAA basiert auf Daten der Phase-2-POD1UM-202-Studie, in der Retifanlimab bei zuvor behandelten Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastatischem SCAC beurteilt wird, deren Erkrankung nach einer standardmäßigen platinbasierten Chemotherapie fortgeschritten ist oder die eine solche Therapie nicht vertragen. Diese Daten wurden dem virtuellen ESMO-Kongress 2020 vorgestellt.

SCAC steht im Zusammenhang mit Infektionen mit humanen Papillomaviren (HPV) und HIV und stellt fast 3% der Krebserkrankungen im Verdauungstrakt dar.1 In Europa erhalten ungefähr 12.000 Patienten jährlich eine SCAC-Diagnose.2 Patienten mit metastatischem SCAC haben eine geringe 5-jährige Überlebensrate, und es gibt keine zugelassenen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten, deren Erkrankung nach einer Platintherapie fortschreitet.3

Über POD1UM-202

POD1UM-202 (NCT03597295) ist eine globale, offene, einarmige, multizentrische Phase-2-Studie, in der Retifanlimab bei Patienten mit Plattenepithelkarzinom des Analkanals (SCAC) beurteilt wird, deren Erkrankung nach einer platinbasierten Chemotherapie fortgeschritten ist oder die eine solche Therapie nicht vertragen. Retifanlimab 500 mg wird alle 4 Wochen intravenös verabreicht.