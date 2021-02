BARCLAYS belässt DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Laut Analyst Simon Coles lag der Fokus bei dem Quartalsbericht auf den Investitionsplänen und dem Ausbau des Glasfasernetzes auf der letzten Meile bis in die Haushalte. Der Experte äußerte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Überzeugung, dass die Pläne niedrigere Investitionen für die Jahre 2022 und 2023 implizierten als am Markt angenommen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 07:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.