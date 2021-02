München (ots) - Zu Beginn überdurchschnittlich sonnig, gegen Ende stürmisch undbitterkalt: Der abwechslungsreiche Winter 2020/2021 bescherte Deutschland gleichmehrere Ökostrom-Rekorde: In punkto Solarstrom war der November besondersertragreich. Laut einer Analyse des Energieanbieters E.ON wurden im erstenWintermonat dank überdurchschnittlich vieler Sonnenstunden über 1,5 MilliardenKilowattstunden Solarstrom eingespeist - so viel wie noch nie zuvor in einemNovember. Gleich zu Beginn des neuen Jahres erzielte auch die WindkraftRekordwerte: Ende Januar zog das Sturmtief Goran über Deutschland und sorgte mitkräftigen Böen erstmals für eine Spitzen-Erzeugung von über 46,8 GigawattstundenStrom pro Viertelstunde.Insgesamt wurden von November 2020 bis Ende Februar 2021 rund 70 MilliardenKilowattstunden Ökostrom ins Netz eingespeist. Das würde rein rechnerischausreichen, um knapp zwei Drittel der Haushalte in Deutschland ein Jahr mitgrüner Energie zu versorgen. Im meteorologischen Winter von Dezember bis EndeFebruar waren es immerhin 49 Milliarden, genug für die Hälfte der deutschenHaushalte.Die Analyse beruht auf Berechnungen von E.ON Analysten aus München, die aufGrundlage von Daten der Bundesnetzagentur, Wetterprognosen sowie erwartetenEnergiemengen im Strommarkt rund um die Uhr und tagesaktuell erneuerbareEnergien vermarkten. Angenommener durchschnittlicher Haushaltsverbrauch im Jahr:2.500 kWh, Zahl der Haushalte in Deutschland: 41 Mio.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenhttp://www.eon.dePressekontakt:Maike MollingE-Mail: mailto:maike.molling@eon.comTel.: +49 89 1254-3112Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109984/4849587OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH