Great Atlantic beginnt mit Diamantbohrungen auf seinem Kupfer-Kobalt-Nickel-Zink-Gold-Konzessionsgebiet Mascarene im Süden von New Brunswick

VANCOUVER, British Columbia, 26. Februar 2021 - Die GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das „Unternehmen“ oder der „Große Atlantik“) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein erstes Diamantbohrprogramm auf seinem Konzessionsgebiet Mascarene im Südwesten von New Brunswick begonnen hat.

Das aktuelle Bohrprogramm wird in einem Gebiet mit anomalen Gesteins- und Bodenproben durchgeführt, die das Unternehmen im Jahr 2020 innerhalb eines Trends mit einem Magnetik-Hoch identifiziert hatte. Gesteinsproben, die das Unternehmen im Rahmen von Prospektions- und Schürfgrabenprogrammen im Jahr 2020 gesammelt hatte, lieferten anomale Gehalte für Zink und Kupfer, einschließlich Grundgebirgsproben mit 7810 ppm Zink (0,781 % Zn), 5800 ppm Zink (0,58 % Zn), 806 ppm Kupfer und 583 ppm Kupfer und einer Lesesteinprobe mit 1100 ppm Kupfer. Einige Gesteins- und Bodenproben aus diesem Gebiet lieferten anomale Goldgehalte. Das Bohrprogramm wird mindestens 600 Bohrmeter umfassen, wobei mindestens 3 Bohrlöcher niedergebracht werden.

Das aktuelle Bohrprogramm überprüft auch eine breite nach Nordosten streichende Zone mit anomalen magnetischen Hochs (identifiziert im Rahmen einer im Jahre 2001 von staatlicher Seite aus durchgeführten luftgestützten Magnetik-Erkundung). Diese Zone mit anomalen magnetischen Hochs erstreckt sich über das gesamte Konzessionsgebiet Mascarene, einschließlich der Ostregion, in der zurzeit gebohrt wird. Eine Gold-, Silber-, Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und/oder Zinkmineralisierung wird lokal innerhalb und/oder neben diesem Magnetik-Trend beobachtet, einschließlich zweier Mineralvorkommen mit historischen Abbaustätten (die Mine Oliver Cameron und die Mine Wheal Louisiana) und innerhalb eines kleinen Steinbruchs, der als North Pit bezeichnet wird. Great Atlantics Management vermutet, dass dieser Trend mit magnetischen Hochs mit einer oder mehreren verdeckten mafischen Intrusionen in Zusammenhang steht und ein mögliches Ziel für in mafischen Intrusionen beherbergte Kupfer-Nickel-Kobalt-Lagerstätten sein könnte.