Stuttgart (ots) -- Starkes Neugeschäft führt zu hohem Wachstum in der Schaden-/Unfallversicherung Lebensversicherung unverzichtbar bei privater und betrieblicher Altersvorsorge- SV auch im Homeoffice mit hohem Service für Kunden- Digitalisierung schreitet voranDie SV SparkassenVersicherung (SV) blickt nach vorläufigen Zahlen auf einherausforderndes, aber sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020. Nach dem sehrstarken Wachstum 2019 um 11,1 Prozent konnte die SV auf Konzernebene 2020 trotzder Einschränkungen in persönlichen Kundenkontakten die Beiträge des selbstabgeschlossenen Geschäfts konstant halten. Der Schaden-/Unfallversicherer istdabei deutlich stärker als der Markt gewachsen, während der Lebensversichereraufgrund geringerer Einmalbeiträge einen leichten Beitragsrückgang zuverzeichnen hatte. Der 2020 neu gegründete Pensionsfonds der SV hat bereitsBeiträge von 56 Millionen Euro in seinem ersten Rumpfgeschäftsjahr vereinnahmt.Das SV Konzernergebnis nach Steuern ist um 12,1 Prozent auf 60,1 Millionen Euro(Vorjahr: 53,6) angestiegen. "Mit unseren Geschäftszahlen 2020 sind wir sehrzufrieden. Genauso wichtig ist aber, dass wir im Innen- und Außendienst fürunsere Kunden da waren, wenn sie uns gebraucht haben", sagt Dr. Andreas Jahn,Vorstandsvorsitzender der SV.

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Bei ihrem Schaden-/Unfallversicherer blickt die SV auf ein sehr gutes Jahr. Diegebuchten Bruttobeiträge im selbst abgeschlossenen Geschäft stiegen um 3,7Prozent auf 1,69 Milliarden Euro (1,63). Damit ist die SV 2020 deutlich stärkergewachsen als der Markt. Beigetragen hierzu hat auch ein sehr gutes Neugeschäft,das um 2,0 Prozent auf 107,6 Millionen Euro (105,6) gesteigert werden konnte."Dass wir trotz der Beschränkungen im persönlichen Kundenkontakt das bisherbeste Neugeschäftsergebnis der SV Gebäudeversicherung (SVG) erreicht habenzeigt, dass wir mit unserem regionalen Geschäftsmodell Kundennähe vor Ort, aberauch digital bieten und mit unseren Produkten und Vertriebspartnern die Bedarfeunserer zunehmend hybriden Kunden treffen", so Jahn. Mit einer gegenüber demVorjahr nahezu unveränderten Schaden-Kostenquote in Höhe von 84,3 Prozenterreichte die SVG einen sehr guten Jahresüberschuss in Höhe von 83,1 MillionenEuro (82,8)."Auch in der Lebensversicherung haben wir im mehrjährigen Vergleich ein sehrgutes Neugeschäft erreicht. Dass die Einmalbeiträge von Jahr zu Jahr gewissenSchwankungen unterliegen ist normal. Die Zahlen zeigen aber eindeutig, dass fürunsere Kunden die Lebensversicherung nach wie vor ein unverzichtbarerBestandteil der privaten und betrieblichen Altersvorsorge ist und auch inZukunft sein wird", so Jahn. Das Neugeschäft nach Beitragssumme gegen laufenden